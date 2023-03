Arnold Schwarzenegger po obisku Auschwitza obsodil sovraštvo

"Danes se želim pogovarjati z ljudmi, ki so morda že zašli v napačno smer in na napačno pot. Če ste slišali teorije zarote o Judih, o ljudeh druge rase, spola ali usmerjenosti in ob tem pomislili, da so te morda celo smiselne, če menite, da so nekateri ljudje res nad drugimi zaradi vere, ki ji pripadajo, rase ali spola, želim govoriti vam. Ne poznam vaše poti, ki vas je pripeljala do sem, a sem videl dovolj ljudi, ki so zavrgli svojo prihodnost zaradi sovraštva, zato želim nagovoriti vas, preden obžalujete svojo pot," je dejal 75-letni zvezdnik.

Omenil je svojega očeta, ki je domnevno pripadal nacistični stranki, in zlomljene moške, v krogu katerih je odraščal v svoji domovini Avstriji po drugi svetovni vojni in ki so se počutili kot poraženci, ker so nasedli grozni ideologiji zgube. "Lagali so jim in jih zavedli na pot, ki se je končala v bedi," je še dodal.