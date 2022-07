Arnold Schwarzenegger praznuje 75. rojstni dan.

Po filmski karieri se je začel ukvarjati s politiko, sprva kot republikanec, a njegova stališča glede okolja in več drugih vprašanj so danes povsem demokratska. Od republikancev se je zadnji republikanski guverner Kalifornije – položaj je zasedal med letoma 2003 in 2011 – še posebej oddaljil, ko so si ti za predsednika izbrali Donalda Trumpa.