Arnold Schwarzenegger: Preluknjali so mi srčno steno in skoraj bi umrl

Arnold Schwarzenegger je že večkrat prestal različne operacije, a ena bolj zahtevnih je bila operacija srčne zaklopke, ki so mu jo prvič zamenjali leta 1997. 20 let kasneje je moral operacijo ponoviti, a vse le ni šlo tako gladko, kot se je sprva zdelo. Zvezdnik je v nedavnem videu na svojem Instagramu namreč priznal, da so zdravniki naredili napako. Preluknjali so mu srčno steno, zaradi česar je krvavel, bil pa je tudi v življenjski nevarnosti.

"Ko so me operirali, so mi preluknjali srčno steno, kar je povzročilo notranje krvavitve," je o operaciji, ki jo je preživel leta 2018, spregovoril Arnold Schwarzenegger. Kot je priznal zvezdnik, bi zaradi omenjene zdravniške napake lahko umrl. "Ko sem se zbudil, so mi zdravniki povedali, da operacija ni šla po načrtih in da morajo hitro ukrepati, če mi želijo rešiti življenje," je dodal.

76-letnik je v videu, ki ga je delil na svojem Instagramu, razkril, da ga je bilo zelo strah. "To je bilo nekaj let nazaj, tik preden smo začeli snemati film Terminator 6. Res sem se ustrašil, saj naj bi šlo za preprosto operacijo," je povedal in dodal: "Spraševal sem se, kako naj se rešim. V filmu bi moral imeti veliko fizično napornih prizorov, sam pa sem moral najprej priti iz bolnišnice." Kot je še poudaril, je bilo okrevanje dolgotrajno, pri rehabilitaciji pa so ga takrat najbolj motivirali prijatelji.

icon-expand Igralski zvezdnik je danes v izredno dobri fizični kondiciji. FOTO: Profimedia

Igralski zvezdnik, ki je danes v izredno dobri fizični kondiciji, je omenjen video na družbenih omrežjih delil kot spodbudo vsem, ki se ne morejo spraviti k telovadbi v fitnesu. "Želim vas navdihniti, da začnete. Ni važno kako, tudi če na začetku. Sam sem pred petimi leti začel iz nič. Važno je le, da začnete," je pripisal ob objavi, v kateri je med drugim razkril tudi nekaj utrinkov iz bolnišnice.