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Tuja scena

Arnold Schwarzenegger razkril skrivnost svoje vitalnosti

Los Angeles, 22. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Arnold Schwarznegger

Arnold Schwarzenegger, ki bo konec meseca dopolnil 79 let, kljub številnim operacijam in zamenjavi kolka ostaja izjemno aktiven. Zvezdnik je pred kratkim razkril preprosto pravilo, ki se ga drži že desetletja in za katerega pravi, da je njegova največja skrivnost za dolgo in kakovostno življenje.

V zapisu za ameriško revijo Newsweek je sloviti Arnold Schwarzenegger zapisal, da se je njegov pogled na vadbo z leti povsem spremenil. Nekoč je uspeh meril v vedno težjih utežeh in zahtevnejših treningih, danes pa verjame predvsem v doslednost in prilagajanje lastnemu telesu. Razkril je tudi svoje življenjsko vodilo, ki je preprosto: "If you rest, you rust," pravi slavni igralec in politik. "Če počivaš, zarjaviš."

"Veliko ljudi misli, da ima telesna pripravljenost rok trajanja," je zapisal. "Jaz se s tem ne strinjam. Ni pomembno, da je vsak trening popoln. Včasih je največja zmaga že to, da se ga sploh udeležiš," je prepričan Schwarzenegger, ki dodaja, da se tudi njemu zgodi, da zjutraj nima volje za vadbo, vendar ne čaka na navdih. "Preprosto vstanem in grem," pravi.

Nekdanji bodibilder priznava, da danes ne trenira več tako kot v času svojih največjih športnih uspehov. Po več operacijah srca in zamenjavi kolka je moral trening prilagoditi – težke uteži je zamenjal za lažje obremenitve in več ponovitev, dolge teke za kolesarjenje, intenzivno smučanje pa je skrajšal. Kot pravi, je spoznal, da disciplina ne pomeni trme, temveč sposobnost prilagoditve.

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Sodeč po načrtih neuničljivega zvezdnika, se bo svojega življenjskega mota še dolgo držal. Poleg drugih projektov se bo namreč po več kot 40 letih kmalu znova prelevil v legendarnega Konana. V filmu King Conan bo namreč upodobil ostarelega vladarja, ki se po desetletjih miru znova poda v boj – vlogo, ki jo mnogi štejejo za začetek njegove hollywoodske kariere.

Razlagalnik

Preden je zaslovel v Hollywoodu, je bil Arnold Schwarzenegger eden najuspešnejših bodibilderjev v zgodovini. Osvojil je prestižni naslov Mr. Olympia kar sedemkrat, s čimer je pomembno prispeval k popularizaciji tega športa v 70. letih prejšnjega stoletja. Njegova izjemna fizična pripravljenost in disciplina v svetu bodibildinga sta mu odprli vrata v filmsko industrijo.

Konan Barbar je izmišljen lik, ki ga je ustvaril pisatelj Robert E. Howard leta 1932. Je arhetipski junak meča in čarovnije, ki prihaja iz mitske dežele Cimmeria. Lik je postal svetovno znan skozi serijo kratkih zgodb, kasneje pa so ga upodobili v stripih, televizijskih serijah in filmih. Konan predstavlja suro moč, preživetje v nevarnem svetu in potovanje od izobčenca do kralja, kar je postalo temeljni motiv žanra fantazijske literature.

Arnold Schwarzenegger je vstopil v politiko leta 2003, ko je bil izvoljen za 38. guvernerja zvezne države Kalifornija. Na tem položaju je služil dva mandata, vse do leta 2011. Kot guverner se je med drugim osredotočal na okoljska vprašanja, zlasti na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije v Kaliforniji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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