Arnold Schwarzenegger razkril skrivnost svoje vitalnosti

V zapisu za ameriško revijo Newsweek je sloviti Arnold Schwarzenegger zapisal, da se je njegov pogled na vadbo z leti povsem spremenil. Nekoč je uspeh meril v vedno težjih utežeh in zahtevnejših treningih, danes pa verjame predvsem v doslednost in prilagajanje lastnemu telesu. Razkril je tudi svoje življenjsko vodilo, ki je preprosto: "If you rest, you rust," pravi slavni igralec in politik. "Če počivaš, zarjaviš."

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia









"Veliko ljudi misli, da ima telesna pripravljenost rok trajanja," je zapisal. "Jaz se s tem ne strinjam. Ni pomembno, da je vsak trening popoln. Včasih je največja zmaga že to, da se ga sploh udeležiš," je prepričan Schwarzenegger, ki dodaja, da se tudi njemu zgodi, da zjutraj nima volje za vadbo, vendar ne čaka na navdih. "Preprosto vstanem in grem," pravi.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia

Arnold Schwarzenegger Profimedia











Nekdanji bodibilder priznava, da danes ne trenira več tako kot v času svojih največjih športnih uspehov. Po več operacijah srca in zamenjavi kolka je moral trening prilagoditi – težke uteži je zamenjal za lažje obremenitve in več ponovitev, dolge teke za kolesarjenje, intenzivno smučanje pa je skrajšal. Kot pravi, je spoznal, da disciplina ne pomeni trme, temveč sposobnost prilagoditve.

Sodeč po načrtih neuničljivega zvezdnika, se bo svojega življenjskega mota še dolgo držal. Poleg drugih projektov se bo namreč po več kot 40 letih kmalu znova prelevil v legendarnega Konana. V filmu King Conan bo namreč upodobil ostarelega vladarja, ki se po desetletjih miru znova poda v boj – vlogo, ki jo mnogi štejejo za začetek njegove hollywoodske kariere.