Arnold Schwarzenegger rojstni dan praznoval z nekdanjo ženo

Arnold Schwarzenegger je dopolnil 73 let.

Arnold Schwarzenegger je v krogu svojih najdražjih praznoval 73. rojstni dan. Utrinek s praznovanja je na Instagramu objavil njegov sin Patrick . Majhnega družinskega srečanja se je udeležila tudi njegova nekdanja žena, 64-letna Maria Shriver , ki je pozirala na skupni fotografiji. Na njej lahko vidimo tudi njune otroke, 26-letnega Patricka, 29-letno Christino , 22-letnega Christopherja in 30-letno Katherine , ki z možem Chrisom Prattom pričakuje dojenčka. Schwarzenegger ima z nekdanjo hišno pomočnico Mildred Baena še 22-letnega sina Josepha Baena .

Katherine je bratovo objavo komentirala: " Čas z družino je najboljši čas." Na svojem profilu na Instagramu pa je za očetov rojstni dan delila njune skupne utrinke: " Vse najboljše, očka! Rada te imam in komaj čakam, da bova skupaj praznovala. "

" Poskušam se smejati … prekleti modrostni zob … Vse najboljše, očka. Rad te imam ," je Patrick zapisal pod družinsko fotografijo, na kateri ima slavljenec pred seboj kar tri slaščice, med njimi sta tudi čokoladna torta in pita, na kateri so svečke.

Arnoldova hčerka Christina je svoj rojstni dan praznovala le teden dni pred očetom, in sicer 23. julija. Njen očka pa ji je ob osebnem prazniku namenil tole voščilo: "Vse najboljše, Christina! Vsak dan sem ponosen nate, rad te imam z vsem srcem in preživljati čas s tabo je ena mojih najljubših stvari, ki jih rad počnem v izolaciji in vedno. Komaj čakam, da vidim, kaj boš dosegla letos."