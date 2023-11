Arnold Schwarzenegger se je zaljubil v 35 let mlajšo

Srce igralca Arnolda Schwarzeneggerja je ukradla 35 let mlajša madžarska igralka Timea Palacsik, je potrdil bližnji vir in dodal, "da sta izredno simpatičen par, ona pa zvezdnika franšize Terminator polni z mladostno energijo".

76-letni Arnold Schwarzenegger se je zaljubil. Iskrica je preskočila med njim in 41-letno igralko Timeo Palacsik, kot je potrdil bližnji vir za Uc Weekly. "Arnold trenutno uživa v svojem življenju in zvezi s Timeo, ki ga je očarala. Uradno sicer še nista potrdila zveze, vendar pa njegovi prijatelji spremljajo par od blizu in so prepričani, da bosta kmalu potrdila svoje razmerje še javno." Igralca naj bi se preko skupnih prijateljev tudi spoznala, povezuje pa ju tudi skupno poreklo.

"Zelo dobro sta se ujela od prvega trenutka, ko sta se zagledala. Je res, da se pomikata na premici svojega druženja počasi, a sta pri tem konsistentna. Sta simpatičen par, vedno, ko sta skupaj, se smejita in hahljata. Arnolda zagotovo napaja s svojo mladostniško energijo," je še dodal vir. Skupaj so ju opazili prvič v začetku tega meseca, pred kratkim pa so ju videli tudi skupaj kolesariti in se poljubljati.

