Arnold Schwarzenegger se po tretji operaciji srca počuti odlično

Po tretji operaciji srca Arnold Schwarzenegger oboževalcem sporoča, da je vse v najlepšem redu. Igralec je imel že v preteklosti težave s srcem, kar pa je zdravnik ocenil, da gre za dedno okvaro. Prvič so ga operirali leta 1997, poseg pa ni bil nujen, vendar je imel igralec namen to opraviti čim prej, dokler je bil še mlad. Takrat se je za poseg odločil, ker je vedel, da mora poskrbeti zase in ne, ker bi se počutil slabo. "Zdravnikom sem rekel: Storimo to zdaj, ko sem mlad in zdrav!" Nato je imel nujno operacijo še leta 2018, ko je moral zaradi nenadnih zapletov srčne zaklopke na poseg na odprtem srcu.