Arnold Schwarzenegger: Težko je sprejeti, da telo ni več takšno kot nekoč

"Vsak dan se pogledam v ogledalo in si rečem: Ja, slab si. Poglej to telo," je v intervjuju v oddaji The Howard Stern Show povedal legendarni Arnold Schwarzenegger. Zvezdniku se je težko sprijazniti s starostjo in telesnimi spremembami, ki jih le-to prinese s sabo. "Ko pogledam prsne mišice, ki so bile včasih čvrste in izrazite, zdaj pa samo visijo, si rečem: Kaj za vraga se dogaja z mano?" je dodal.