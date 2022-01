Arnold Schwarzenegger udeležen v prometni nesreči

Nesreča nikoli ne počiva in to je na lastni koži občutil tudi igralec Arnold Schwarzenegger , ki je bil udeležen v prometni nesreči. Schwarzeneggerjev predstavnik je za portal People povedal, da je igralec zaskrbljen zaradi ženske, ki se je v petek poškodovala v prometni nesreči, v kateri je bil udeležen tudi sam.

"Z njim je vse v redu, trenutno ga skrbi le ženska, ki je bila poškodovana," je za People povedal igralčev predstavnik.

Policijska uprava Los Angelesa je za omenjeni portal potrdila, da se je nesreča zgodila na cesti Sunset Blvd. in Allenford Ave., a njihov tiskovni predstavnik ni mogel povedati, ali je bil v prometni nesreči kdo poškodovan.

Vozilo, v katerem je bil 74-letni nekdanji guverner Kalifornije, je trčilo v rdečo toyoto prius. Kot je prvi poročal ameriški portal TMZ, se je igralčev avto potem zaletel še v drugo vozilo, nato pa se kotalil po cesti in trčil še v avtomobil znamke porsche cayenne.

Oseba, ki je bila za volanom drugega avtomobila, naj bi bila neznana ženska, ki se je v nesreči poškodovala in so jo z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico. Portal ABC 7 je poročal, da ni bil nihče aretiran, alkohol pa naj ne bi bil dejavnik oz. ni prispeval k nesreči. Omenjeni medij je objavil tudi posnetke iz zraka, ki razkrivajo trenutek, ko so s kraja nesreče odstranjevali avtomobile. Schwarzeneggerjev prijatelj Jake Stansfield, ki je bil v času zvezdnikovega mandata predsednik sveta guvernerja za fitnes in šport, je bil po navajanju portala TMZ prisoten, ko se je nesreča zgodila.