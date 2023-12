Arnold Schwarzenegger v mladinskem centru razdelil darila otrokom

"Dali so mi božična darila in imeli so čudovito božično drevo. Počutil sem se vključenega v Ameriki, čeprav sem bil tujec, ki je pravkar prišel v državo. Nikoli ne bom pozabil tiste ljubeznivosti, prijaznosti in vključenosti, zato sem si želel narediti enako, ko bom imel denar," je še povedal zvezdnik in dodal: "To je razlog, zakaj zadnjih nekaj več kot 30 let prihajam sem. Dobro se počutim, ko delim prijaznost in navdihujem druge ljudi, da naredijo enako."