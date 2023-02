Arnold Schwarzenegger v nesreči zbil kolesarko

Arnold Schwarzenegger je bil udeležen v prometni nesreči, v kateri je s svojim avtomobilom zbil kolesarko. Po pričevanjih očividcev zvezdnik ni bil kriv za nesrečo, saj je kolesarka iz neznanega razloga kar naenkrat zapeljala pred njegovo vozilo. Kot je še znano, naj bi ženska utrpela lažje poškodbe. Igralec je reagiral zelo odgovorno, saj je pomagal poškodovanki, počakal na policiste in kasneje kolo odpeljal na popravilo. To je sicer že njegova druga nesreča v roku enega leta.

Igralec Arnold Schwarzenegger se je v nedeljo peljal po Los Angelesu, ko se je pred njegovim avtomobilom naenkrat znašla kolesarka. Še preden je zvezdnik uspel zavirati, je počilo. Kot poroča TMZ, je ženska pri trku padla s kolesa, čeprav je vozil zelo počasi.

Arnold Schwarzenegger je bil ponovno udeležen v prometni nesreči.

Očividci so dejali, da 75-letnik ni bil kriv za nesrečo in da je reagiral zelo odgovorno. Ženski, ki se je pritoževala zaradi bolečin, je pomagal do prihoda reševalca, počakal policiste in jim obrazložil okoliščine nesreče. Kasneje je poškodovano kolo celo odpeljal na popravilo.

Kot so sporočili iz bolnišnice, v katero so jo prepeljali, je njeno stanje stabilno, utrpela pa je le lažje poškodbe. Policisti so zatrdili, da je šlo zgolj za običajno prometno nesrečo, saj ne obstaja sum na alkohol, droge ali kaznivo dejanje. Preiskava sicer še vedno poteka.

Arnold Schwarzenegger udeležen v prometni nesreči

To pa ni prva nesreča zvezdnika v zadnjem času. Januarja lani je igralec v križišču trčil v rdeč avtomobil znamke Toyota Prius, zaradi česar so se sprožile zračne blazine terenskega vozila. Igralčev avto se je nato zakotalil na toyoto, se obrnil in zaletel še v avtomobil znamke Porsche Cayenne. Oseba, ki je bila za volanom drugega avtomobila, naj bi bila neznana ženska, ki se je v nesreči poškodovala in so jo z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.