Arnold Schwarzenegger v sinovi družbi kolesaril po Kanadi

Arnold Schwarzenegger v teh dneh uživa v družbi najmlajšega sina Josepha Baene. Fotografi so dvojico ujeli med kolesarjenjem po kanadskem mestu Toronto, oboževalci pa so bili še posebej navdušeni, saj sta 77-letni zvezdnik Terminatorja in njegov 26-letni sin izbrala podobna oblačila, ki so poudarila podobnost med očetom in sinom.