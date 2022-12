Arnold Schwarzenegger z objavo fotografije obeležil spomin na mamo

Arnold Schwarzenegger se je med božičnimi prazniki spominjal svoje pokojne mame z objavo fotografije na Instagramu . "Upam, da ste imeli vsi vesel božič. Tukaj je fotografija moje mame ob božičnem drevesu izpred mnogih let," je zapisal igralec in sledilce povabil tudi k branju njegovega spletnega mesečnega novičnika.

75-letni zvezdnik je med drugim v novici razložil tudi, da je okrasitev božične jelke na fotografiji tradicionalno nemška. Poleg polno pisanih okraskov so na njem tudi prave viseče sveče, kar je igralec še posebej poudaril. "To so prave sveče, ki visijo na drevesu!" je zapisal. Običaj okraševanja izvira iz 17. stoletja in se še vedno praznuje v mnogih delih Nemčije.