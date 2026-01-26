Naslovnica
Tuja scena

Arnold Schwarzenegger Zlatanu Ibrahimoviću: Uživaj v Avstriji, prijatelj

Kitzbühel, 26. 01. 2026 13.13 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Arnold Schwarzenegger in Zlatan Ibrahimović

Arnold Schwarzenegger se je med obiskom tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Kitzbühelu srečal z nekdanjim nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem. Igralec je izrazil navdušenje nad dogodkom, se z uspešnim športnikom fotografiral in mu izrekel dobrodošlico v njegovi rodni Avstriji.

Arnold Schwarzenegger si je minuli konec tedna pri naših sosedih, v Kitzbühelu, ogledal tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju, kjer se je srečal z nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Počutil sem se res srečno, da sem lahko gledal nekaj najboljših smučarjev na svetu, kako so se spuščali po Hahnenkammu – najbolj nevarni tekmi v smučanju –, potem pa sem imel še več sreče. Bilo je fantastično spoznati enega najboljših nogometašev vseh časov, Zlatana. Uživaj v Avstriji, prijatelj," je njuni skupni fotografiji pripisal legendarni igralec.

Arnold Schwarzenegger Zlatan Ibrahimović

Buci in Bobo
26. 01. 2026 13.35
Ibrakadabra faca kot vedno.
