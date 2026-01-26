Arnold Schwarzenegger Zlatanu Ibrahimoviću: Uživaj v Avstriji, prijatelj

Arnold Schwarzenegger si je minuli konec tedna pri naših sosedih, v Kitzbühelu, ogledal tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju, kjer se je srečal z nogometašem Zlatanom Ibrahimovićem.
"Počutil sem se res srečno, da sem lahko gledal nekaj najboljših smučarjev na svetu, kako so se spuščali po Hahnenkammu – najbolj nevarni tekmi v smučanju –, potem pa sem imel še več sreče. Bilo je fantastično spoznati enega najboljših nogometašev vseh časov, Zlatana. Uživaj v Avstriji, prijatelj," je njuni skupni fotografiji pripisal legendarni igralec.
