Arnold Schwarzenegger Zlatanu Ibrahimoviću: Uživaj v Avstriji, prijatelj

V osnovni šoli na Gorenjskem učiteljica Janezku zastavi naslednjo nalogo: "Tvoja mama je spekla jabolčni zavitek. Ko ga hoče razdeliti na enake dele, in sicer zate, za tvojega brata, za očeta in zase, na obisk pride soseda s svojim sinčkom. Na koliko delov bo tvoja mama razrezala zavitek?" "Ne bo ga razrezala! Skrila ga bo!"