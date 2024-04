Arnoldu Shwarzeneggerju družbo na sprehodu delala pujsa Schnelly

Arnold Schwarzenegger je znan kot velik ljubitelj živali, doma ima tako od osla, ponija in psov do prašičje prijateljice. Prav ona je tista, ki se mu je nedavno pridružila na sprehodu, kar je zvezdnik ovekovečil in delil na družbenem omrežju. Pujsa Schnelly je prikupno stopicala za svojim slavnim lastnikom, posnetek sprehoda pa je igralec izkoristil tudi za promocijo svojega programa treningov.