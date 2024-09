Asap Rocky o gledanju risank s svojima fantoma: To me spravlja ob živce

Otroka priljubljenega para, raperja Asap Rockyja in pevke Rihanne, sta oboževalca risanke Cocomelon, čeprav se starša z njunim izborom ne strinjata. Nedavno je 35-letni raper za ameriške medije razkril, da nima istega glasbenega okusa kot njegova sinova, dvoletni RZA in enoletni Riot Rose. "Ta risanka me spravlja ob pamet. Ne povejte Rihanni, da sem to rekel. Seveda se šalim, ampak verjetno se je tudi ona naveličala," je komentiral.