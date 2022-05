ASAP Rocky o očetovstvu: Vzgajati želim otroke odprtih misli

"Svoje otroke bom vedno opominjal, naj ne izgubijo domišljije. Tudi ko bodo že odrasli in ne glede na vse. V resnici zelo rad gledam risanke, kot so Telebajski, Bluejini namigi, Pujsa Pepa in Baby Shark," je povedal 33-letnik in dodal, da si želi vzgajati otroke, ki bodo odprtih misli in ne ljudi, ki bodo diskriminirali druge. "Ne poskušam opisati svetnika, v resnici si želim le kul otroka s kul starši," je še dodal.

Pred dnevi je nek vir blizu zvezdniškega para za revijo People dejal, da se pevka in raper odlično znajdeta v starševski vlogi. "Ko prvič postaneš starš, to prinese veliko prilagajanja, a onadva se odlično znajdeta. Njun sinček je zdrav, Rihanna pa je nad njim popolnoma navdušena. Med nosečnostjo je uživala in res ji je bilo všeč. Trenutek, ko je končno spoznala svojega sina, je bil zanjo zelo poseben," je povedal vir.