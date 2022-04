ASAP Rocky po prihodu z Barbadosa aretiran na letališču

Losangeleške oblasti so ob pristanku letala, v katerem je bil tudi raper ASAP Rocky , izvedle aretacijo. Glasbenik, ki se je ravno vračal z dopusta na Barbadosu, kjer je čas preživljal z visoko nosečo partnerico Rihanno , se je moral predati policistom, potem, ko so ga ti aretirali zaradi njegove vpletenosti v napad s smrtnim orožjem, ki se je zgodil v preteklem letu.

Medtem ko raper oziroma njegovi predstavniki dogodka za medije še niso komentirali, je losangeleška policija razkrila, da je pri aretaciji glasbenika sodelovala tudi skupina za preiskave domovinske varnosti pri Imigracijskem in carinskem organu. Po poročanju policije razlog aretacije tiči v sporu, ki se je novembra lani odvil med glasbenikom in njegovim znancem, pri čemer naj bi ASAP uporabil strelno orožje in kasneje skupaj z dvema prijateljema s kraja dogodka pobegnil. Oblasti so potrdile, da je bila v času aretcije ob raperju prisotna tudi Rihanna.