ASAP Rocky: Rihanna nikoli ne bi mogla biti dober oče

ASAP Rocky je za revijo W povedal, da mu je dveletni sin RZA izjemno podoben in da se razlikujeta samo z eno obrazno potezo. Mlajši sin Riot pa naj bi bil po značaju bolj podoben materi. "Mislim, da se bo RZA držal zase, ker je introvert. Riot pa je ekstrovert kot njegova mama. RZA je zelo podoben meni, je kot moj dvojček. Ima mamino visoko čelo, vse drugo pa je podedoval po meni. Obožujem visoko čelo svojega dečka! Všeč mi je tudi na njegovi mami," je dejal pevec.

Povedal je tudi, da se mali Riot zgleduje po svojem velikem bratu. 36-letni reper s pravim imenom Rakim Mayers je priznal, da sta z Rihanno vedno želela imeti skupaj otroke. Zvezdnika sta namreč prijatelja že od mladostniških let. "To sem vedel že, ko sva bila mlada. Mislim, da sva oba vedela. Tako da je bilo logično, da bova, ko se bova postarala, skupaj postala starša."

Zvezdnik je v intervjuju tudi izrazil ljubezen do starševstva in pohvalil partnerko, ki mu vedno stoji ob strani."Mislim, da imava oba svoje niše, stvari, ki jih počneva, v katerih sva dobra. Ne bi mogla biti dober oče, ker je odlična mama. In jaz nikoli ne bi mogel biti odlična mama, ker sem najboljši oče na vsem svetu." 36-letnik, ki je svojega očeta izgubil leta 2012, se je v intervjuju za podporo zahvalil tudi širši družini. "Tako sem vesel, da imam vsaj še mamo. Če z Rihanno ne bi imela podpore najinih staršev, ne vem, kako bi bilo."