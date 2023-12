Glasbeni par Ashanti in Nelly pričakujeta prvega skupnega otroka. Govorice, da bosta postala starša, so se pojavile, ko sta nedavno skupaj prišla na ples, ki ga je 49-letni raper organiziral v St. Louisu, vzpodbudila pa jih je zvezdničina gesta, ko je na svojem trebuščku s prsti oblikovala srček, video njene geste pa je zakrožil po družbenih omrežjih.

"Ja, ponovno sva skupaj. Mislim, da je to oba presenetilo. Mislim, da to ni nekaj, kar bi kateri od naju načrtoval," je povedel Nelly in dodal, da so jima leta, ki jih nista preživela skupaj, koristila, da zdaj lahko delujeta kot par. "Oba sta delala to, kar delava, a včasih drugega bolj razumeš, ko nisi z njim. Včasih se preveč branimo v razmerju, čeprav vemo, da nimamo prav, a se vseeno branimo. Vsi smo žrtve tega," je še prepričan Nelly.

Par se očitno razume bolje kot kadar koli prej, drug drugega pa razvajata ob vsaki priložnosti, ki jo dobita. Oktobra je Nelly svojo izbranko presenetil z diamantno ogrlico z obeski v obliki srčkov in z diamantno uro, ki ji jo je dal za darilo. Naslednji mesec je pevka svojega fanta presenetila z njegovim sanjskim avtomobilom.