Ashanti potrdila, da sta z Nellyjem zaročena in pričakujeta prvega skupnega otroka

Pevka Ashanti in raper Nelly, ki sta se pred leti že sestajala, sta ponovno srečna skupaj. 43-letnica in 49-letnik bosta dobila prvega skupnega otroka, zvezdnica pa je nedavno potrdila, da sta tudi zaročena. V intervjuju je dodala še, da se materinstva zelo veseli, ob tem pa omenila, da je njeno življenje polno blagoslovov, ljubezni, upanja in pričakovanja.

Ashanti se bo kmalu razveselila prvega otroka. 43-letnica je v nedavnem intervjuju za Essence potrdila, da z raperjem Nellyjem pričakujeta prvega skupnega otroka, razkrila pa je tudi, da sta zaročena. "To novo leto mojega življenja je blagoslov ljubezni, upanja in pričakovanja. Materinstva sem se vedno veselila, da bom to lahko delila s svojo družino, zaročencem in zvestimi oboževalci, ki so me podpirali vso kariero, je neverjetna izkušnja," je povedala.

Ashanti in Nelly sta zaročena in pričakujeta prvega skupnega otroka. FOTO: Profimedia icon-expand

Čeprav so se govorice o njeni nosečnosti razširile že decembra, pa je pevka to potrdila šele zdaj, ko je na družbenem omrežju delila posnetek, na katerem jo mati Tina Douglas sprašuje, ali je pripravljena stopiti na oder."Potrebovala bom približno devet mesecev," pove Ashanti, ki materi pokaže pozitiven test nosečnosti, nato pa pove še:"Se nadaljuje."

Pevka je v objavi označila tudi raperja, njeni oboževalci in zvezdniški prijatelji pa so komentarje zapolnili s čestitkami in prijaznimi sporočili."To, čestitke moji punci, ti si prava!" je zapisala raperka Kash Doll, ki je prav tako v veselem pričakovanju drugega otroka."Čestitke, lepotica," pa je dodala Claudia Jordan, zvezdnica resničnostne oddaje. Govorice, da bosta postala starša, so se pojavile, ko sta se skupaj udeležila dogodka, ki ga je 49-letni raper organiziral v St. Louisu, vzpodbudila pa jih je zvezdničina gesta, ko je na svojem trebuščku s prsti oblikovala srček, video njene geste pa je zakrožil po družbenih omrežjih. Tudi Nelly se ni mogel upreti dotikov partnerkinega trebuščka, ob spoznanju, da sta morda razkrila veselo novico, pa je raper svojo izbranko potegnil k sebi in jo med smehom objel.