Ashlee Simpson rodila sina

Ashlee, sestra Jessice Simpson, in Evan imata sicer že 5-letno hčerko Jagger Snow Ross, 36-letna igralka pa ima sicer s prejšnjim možem Petom Wentzom že enajstletnega Bronxa

Slavna zakonca sta veselo novico, da pričakujeta drugega skupnega otroka delila na družbenem omrežju spomladi, ko sta objavila fotografijo nosečniškega testa in ob tem zapisala: "Noseča sem in tako smo navdušeni, da lahko to delimo z vsemi. Dojenček številka 3."

Simpsonova je že leta 2016 povedala, da ima rada hišo, polno otrok.