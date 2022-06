Ashlee Simpson z oboževalci delila fotografijo najstarejšega sina

Na fotografije so se odzvali mnogi oboževalci, med njimi pa so tudi zvezdniški prijatelji 37-letne pevke, ki so bili navdušeni predvsem nad njenim najstarejšim sinom. "Bronx izgleda tako odrasel in lep. Pravkar smo bili skupaj," je zapisala Evanova 33-letna polsestra Tracee Ellis Ross .

Bronx je pred sedmimi meseci dopolnil 13 let, novembra 2021, na njegov rojstni dan, pa je njegova slavna mati na Instagramu zapisala: "Si najbolj kul najstnik. Rada te imam." Bronx se je rodil novembra 2008, njegova starša pa sta se razšla tri leta pozneje. Vse od takrat imata deljeno skrbništvo. Simpsonova in Evans sta septembra 2018 za Us Weekley razkrila, da imata z njenim nekdanjim možem in njegovo novo partnerico dober odnos, saj so vsi zelo dobri prijatelji, to pa jim omogoča, da skupaj vzgajajo Bronxa. Wentz ima s 33-letno Meagan Camper še sedemletnega sina Sainta in štiriletno hči Marvel.