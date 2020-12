Ashley Benson izbranec javno izpovedal ljubezen

Ameriški raper Gerald Earl Gillium, bolj znan po svojem umetniškem imenu G-Eazy, je tokrat prvič javno izpovedal čustva do svoje izbranke Ashley Benson. Priložnost je bila temu primerna, saj je igralka televizijske uspešnice Ljubke lažnivke praznovala 31. rojstni dan.

icon-expand Zaljubljena Ashley Benson in G-Eazy FOTO: Profimedia

Paparaci so raperja G-Eazyjain Ashley Benson že večkrat ujeli v objektiv, a zaljubljenca sta glede svojega razmerja precej zadržana in svoje ljubezni ne razkazujeta na družbenih omrežjih. Vendar je 31-letni raper tokrat naredil izjemo in javno izkazal svojo ljubezen do Ashley. Razlog? Ashley je namreč praznovala 31. rojstni dan.

"Vse najboljše, lepotica Ashley. Ljubim te do lune in nazaj," je zapisal pod objavljenimi fotografijami. Med drugim je delil tisto, na kateri oba nosita zaščitni maski, in eno z večernega pohajkovanja, ko si je slavljenka privoščila štručko s hrenovko oziroma hot dog. Pozabil pa ni niti na romantiko, saj je objavil tudi črno-belo fotografijo, na kateri ga Ashley poljublja na lica.

Govorice o njunem ljubezenskem razmerju so se prvič pojavile pred šestimi meseci, ko so ju ujeli med skupnim nakupovanjem. Tri dni kasneje pa so ju ujeli med poljubljanjem in izkazovanjem nežnosti. Avgusta so se celo pojavljale špekulacije, da sta se zaljubljenca zaročila. 2. novembra je Ashley delila fotografijo, na kateri sta se oba našemila za noč čarovnic, in sicer sta nosila kostum Batmana in Catwoman.

V začetku aprila sta se Ashley in Cara Delevingne po skoraj dveh letih razmerja razšli. Pred Caro je bila Ashley v zvezi s poslovnežem Ryanom Goodom, kreativnim direktorjem Bieberjeve znamke oblačil Drew House,in igralcem Chordom Overstreetom. G-Eazy pa je bil pred Ashley v zvezi s pevkama Lano Del Rey in Halsey, oblikovalko Christino Roseann Ray, manekenko Yasmin Wijnaldum ter raperko Megan Thee Stallion.