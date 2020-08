Ashley Graham: Danes te ljubim bolj, kot sem te pred 10 leti

"Danes te ljubim bolj, kot sem te pred 10 leti, ko sem se poročila s tabo! Kako je to mogoče?! Hvala, ker mi zaupaš s srcem in ker vsak dan narediš iz mene boljšo žensko. Bog te blagoslovi, Justin! Čestitke za obletnico," je njuno 10. obletnico poroke na Instagramu obeležila zaljubljena Ashley ter objavila nekaj skupnih fotografij, ki so zaznamovale njuno skupno življenjsko pot.

Enako je storil tudi njen mož, ki se je njuni obletnici poklonil z besedami:"Pred 10 leti sva se zaobljubila drug drugemu in k temu dodala niz trenutkov, ki sva jih skupaj ustvarila. Potovala sva po svetu, ustvarila sva si družino, doživela sva najboljše od najboljšega in premagala sva najslabše od najslabšega. In zdaj imava to zadovoljstvo, da pogledava za nazaj teh 10 let, kaj sva naredila in se veseliva, kaj vse bova ustvarila v bodoče. Na najino prvo desetletje. Čestitke za obletnico, Stink. Ljubim te!"

Najbolj znana 'plus-size' manekenkaAshley Grahamje v drugi polovici januarja rodila prvorojenca, za katerega sta z možem Justinom Ervinom izbrala ime Isaac. Slavna starša sta novico o rojstvu prvorojenca naznanila na družbenih omrežjih:"V soboto, 18. januarja, ob 18. uri sta se najini življenji spremenili na bolje. Hvala za vašo ljubezen in podporo v tem čudovitem času,"je s ponosom zapisala Ashley v svoji Instagramovi zgodbi.