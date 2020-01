Ashley Graham: Med nosečnostjo sem pridobila 22 kilogramov

"Nosečnost mi je prinesla povsem novo razumevanje, hvaležnost za moje telo in oblikovanje te kolekcije mi je omogočilo, da sem resnično sprejela svoje nove obline in svoj čudovit trebušček v kopalkah," je Graham povedala v izjavi za Fox News ter dodala: "Upam, da ta reklamna kampanja vse ženske opomni, da so seksi in da bi morale svojo seksapilnost slaviti v vseh obdobjih svojega življenja."

Ashley Graham je v 9. mesecu nosečnosti in lahko vsak čas rodi, a kljub vsemu je to ne ustavi, da ne bi snovala novih idej. Manekenka, ki je v preteklosti že večkrat krasila naslovnico ameriške revije Sports Illustrated Swimsuit,je novo leto začela z novim projektom, in sicer je na tržišču predstavila novo kolekcijo kopalk, ki je namenjena tudi močnejšim postavam in ženskam z oblinami.

"V svoji nosečnosti sem do zdaj pridobila 22 kilogramov. In najboljši del je ta, da me to sploh ne zanima! Nikoli se nisem počutila bolje in tako sem hvaležna, da sta mi telo in sin dovolila, da sem ta hip tako zelo gibljiva in gibčna. Med treningi, jogo, akupunkturo in limfnimi masažami se končno počutim, kot da sem spoznala bistvo celotne nosečnosti in kako se počutiti najbolje," je zaupala svojim sledilcem na Instagramu.