Ashley Graham objavila fotografijo prvorojenca

Ashley Graham, ki se je uspela uvrstiti na seznam deset najbolj plačanih manekenk današnjega časa, ne more skrivati sreče, odkar je postala mama. Ponosna mamica je z oboževalci in sledilci delila prvo družinsko fotografijo, na kateri sina doji, očka ob njima pa je povsem raznežen.

"Spomnim se, ko sem prvič držala Isaaca in rekla Justinu: 'Zdaj smo za vedno družina.' Imam toliko razlogov, da sem hvaležna, za vso ljubezen in podporo te neverjetne skupnosti, čudovitega moža in otroka, ki mi je odprl oči, da mi pokaže, kako izjemen je ta svet," je Ashley zapisala pod družinsko fotografijo.