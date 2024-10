Ashley Graham oklevala, ko so jo povabili med Viktorijine angelčke.

OGLAS

Ashley Graham je bila poleg Gigi Hadid, Belle Hadid, Adriane Lime, Behati Prinsloo in še mnogih ena izmed manekenk, ki je krasila modno revijo znamke Victoria's Secret, ki je po kar šestih letih pripravila dih jemajoč spektakel. Dan po tem, ko je 36-letna Ashley sodelovala na modni reviji, je na svojem Instagram profilu razkrila, zakaj je sprva oklevala, da bi bila ena izmed viktorijinih angelčkov.

"Ko so se pri Victoria's Secret prvič obrnili name, bom iskrena, oklevala sem. Zdi se mi, da modna znamka dolga leta ni delovala kot, da je ustvarjena za nekoga, kot sem jaz. Njihova vizija lepote se je zdela točno določena, kot da je bilo vse, kar so ustvarili, samo za en tip telesa in to ni bilo moje," je zapisala pod svojo objavo v kateri je delila niz fotografij in posnetkov iz zakulisja in iz modne piste. "Toda po pogovoru z vodstvom Victoria's Secret sem videla resnično spremembo. Bili so navdušeni, da sem se pridružil šovu, in so mi zagotovili, da to ni samo enkratna stvar. Modeli z oblinami niso bili le simbol. Victoria's Secret resnično želi biti del revolucije telesne raznolikosti."

Manekenka, ki se je po modni brvi sprehodila v seksi črnem čipkastem bodiju, prosojni halji in z velikimi zlatimi cvetovi okrašenimi krili, je dejala, da so ji pri Victoria's Secret zagotovili, da so predani sprejemanju telesne raznolikosti na trajen in pomemben način. "Zato sem rekla da. Rekla sem da, da predstavljam vse nas, da se pokažem za vsako telo, ki je bilo kdaj čutiti nevidno. In to je pot, na katero sem ponosna," je dodala.