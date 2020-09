Ashley Graham osem mesecev po porodu znova na modni pisti

V objavi, deljeni na družbenem omrežju, je bila iskrena in pokazala tudi resnično stanje v zakulisju, kjer črpa mleko iz dojke. "Pričeska je, ličimo se in črpamo," je komentirala stanje manekenka, ki je po desetih letih zakona z možem Justinom Ervinom dobila otroka Isaaca.

Manekenka je sicer velika zagovornica žensk in nikoli ni podvomila o njihovi moči."To je odraz naše moči. Največja bolečina, ki sem jo kdajkoli spoznala in največji dosežek, ki sem ga dosegla. Kljub bolečinam ali preizkušnjam, ki jih doživljajo ženske, smo močne in sposobne dosegati visoke cilje," je zapisala ob fotografiji med porodom.