Ashley Graham postala mamica: Najini življenji sta se spremenili na bolje

Zaljubljena zakonca sta poleti veselo novico razglasila kar na družbenih omrežji h, in sicer z videom, na katerem Justin boža ženin nosečniški trebušček. "Presenečenje,"sta zavpila na posnetku ter si dala poljub. Takrat pa sta praznovala tudi deveto obletnico poroke in je tako Ashley pod video zapisala: "Na današnji dan pred devetimi leti sem se poročila z ljubeznijo svojega življenja. To je bilo najboljše potovanje z mojo najljubšo osebo na svetu! Danes se počutiva blagoslovljena, hvaležna in vesela, ker lahko slaviva, da se bo najina družina povečala! Vse najboljše za obletnico Justin. Življenje bo še boljše."

32-letnica pa je med nosečnostjo pridobila 22 kilogramov in je bila tik pred porodom še telesno aktivna, pripravljala pa je tudi kolekcijo kopalk z misijo na močnejše postave. Na začetku meseca je dejala, da se v svojem telesu odlično počuti. Med drugim je pred fotografskim objektivom odvrgla vsa oblačila in ponosno pokazala nosečniške obline. "V svoji nosečnosti sem do zdaj pridobila 22 kilogramov. In najboljši del je ta, da me to sploh ne zanima! Nikoli se nisem počutila bolje in tako sem hvaležna, da sta mi telo in sin dovolila, da sem ta hip tako zelo gibljiva in gibčna. Med treningi, jogo, akupunkturo in limfnimi masažami se končno počutim, kot da sem spoznala bistvo celotne nosečnosti in kako se počutiti najbolje," je zaupala svojim sledilcem na Instagramu.