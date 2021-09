Ashley Graham pričakuje dvojčka

"Sta to dvojčka?" je vprašala Ashley zdravnico, ta pa ji je pritrdila. Na videoposnetku je vidno, da zvezdnica sama ugotovi, da nosi fantka, ginekologinja pa njeno domnevo potrdi: "Tudi to je deček." Oba z možem sta šokirana, v ozadju posnetka pa je slišati, kako Ervin reče: "Hecate se." 33-letna mamica se odzove s smehom in besedami: "Ste resni? Imela bova tri fante."

Na videoposnetek so se že odzvali številni zvezdničini prijatelji, med njimi manekenka Winnie Harlow, ki je objavo komentirala z besedami: "Kakšen blagoslov, čestitke." Podjetnica Cindy Eckert pa je komentirala: "Skačem od veselja," in dodala srčke. Novice so se razveselili tudi oboževalci in oboževalke, ena od njih pa je napisala: "Postala boš najboljša mamica dvojčkov in mamica treh fantkov. Rada te imam, draga prijateljica!"