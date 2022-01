Ashley Graham s soprogom pozdravila dvojčka

Čakanja je konec. Po štiridesetih tednih nosečnosti sta Ashley Graham in Justin Ervin dobrodošlico izrekla kar dvema fantkoma. Brata dvojčka, ki sta na svet prijokala v domači hiši, sta po besedah zvezdnice vesela in zdrava. "Z Justinom sva presrečna, da sta naša fanta prispela. Rodila sta se zgodaj zjutraj," je v Instagramovi zgodbi (objavi, ki se na Instagramu po 24 urah izbriše, op. a.) razkrila 34-letnica, ki ima s soprogom še dvoletnega sina Isaaca.

"Sedaj si bom vzela nekaj časa za počitek ter druženje z možem in tremi sinovi, a že komaj čakam, da z vami delim še več. Rada vas imam," je še zapisala.

Grahamova, ki je svoje oboževalce pogosto obveščala o svoji nosečnosti in tegobah, in Ervin sta se poročila leta 2010. Novico o nosečnosti z dvojčki je manekenka, ki je med drugim krasila tudi strani v reviji The Sports Illustrated, razkrila že julija. Takrat je zapisala: ''To preteklo leto je bilo polno manjših presenečenj, žalovanj, poznanih začetkov in novih zgodb. Sedaj pričenjam z doumevanjem in praznovanjem tega, kaj mi to naslednje poglavje prinaša."