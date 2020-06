Ashley Graham se je med nosečnostjo počutila, kot da z njenim telesom upravlja nezemljan

Sin Isaac, ki se je rodil januarja, je zvezdnici popolnoma spremenil življenje. Najbolj so jo presenetili vsi izzivi, s katerimi se je srečala, ko je bila še noseča. Čeprav je celotno kariero posvetila pozitivni samopodobi in sprejemanju svojega telesa, so jo nenadne spremembe popolnoma presenetile. ''To je bilo najtežje. Sebe sem morala prepričati v pozitivno razmišljanje, ki sem ga sama tolikokrat poudarjala,''je povedala o trenutkih, ko je težko našla potrebno samozavest. ''Nič od prepričevanj same sebe enostavno ni zaleglo. Telo se je spreminjalo s takšno hitrostjo, da nisem imela časa, da bi se na to navadila. Bilo je kot, da bi nezemljan prevzel moje telo in z njim upravljal.''