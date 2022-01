Ashley Graham v 40. tednu nosečnosti objavila nove fotografije

Ashley Graham s soprogom pričakuje fantka. Dvojčkov se bo z Justinom Ervinom razveselila že zelo kmalu, saj je pred kratkim naznanila, da je vstopila v 40. teden nosečnosti. "Roki porodov so samo predlogi," je zapisala ob fotografijah, ki jih je objavila na omrežju Instagram in šaljivo dodala: ''Otroci se bodo zmeraj rodili na njihov rojstni dan."

Fotografije, na katerih kaže svoj zaobljeni trebušček, so med sledilci vzbudile številne komentarje. Kolegica Rachel Zeilic , ki je tudi sama mati, je ob tem navdušeno zapisala: ''Uau, to je najverjetneje kar rekord pri dvojčkih,'' ob tem pa jo v šali pohvalila, da je to čisto podobno njej, saj ''ničesar ne počne polovičarsko.'' Oglasila se je tudi nekdanja manekenka Naomi Campbell , ki ji je zaželela ''lep in varen porod.''

Grahamova in Ervin sta se poročila leta 2010, v zakonu pa se jima je rodil sin Isaac. Enoletnik že kmalu več ne bo edinec. Novico o nosečnosti je manekenka, ki je krasila tudi strani v reviji The Sports Illustrated, razkrila že julija. Takrat je zapisala: ''To preteklo leto je bilo polno manjših presenečenj, žalovanj, poznanih začetkov in novih zgodb. Sedaj pričenjam z doumevanjem in praznovanjem tega, kaj mi to naslednje poglavje prinaša.''