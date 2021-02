Ashley Judd delila fotografije 55-urnega reševanja iz divjine Konga

Ameriška igralka, ki je pred kratkim doživela grozljivo nesrečo, pri kateri je utrpela kar štirikratni zlom noge, je objavila tudi nekaj fotografij reševanja, med katerim je kričala od bolečin. Še danes je hvaležna, da se je njena zgodba kljub prestanim mukam tako dobro končala.

Ashley Judd je po intervjuju, v katerem je razkrila podrobnosti padca in reševanja iz deževnega gozda v Kongu, delila tudi nekaj zgovornih fotografij in videoposnetek, ki je nastal med prevozom na cilj. 52-letnica se je pred dnevi v živo prek Instagrama oglasila iz bolnišnice v Južni Afriki in povedala, da bi se nesreča lahko končala s katastrofalnimi posledicami. Po padcu čez podrto drevo si je namreč zlomila nogo na kar štirih mestih in pri tem utrpela tudi poškodbe živčevja.

Kar 55 ur je trajalo reševanje, pri čemer so jo prisotni del poti nosili, drugi del pa je pretrpela na motornem vozilu. Slike iz gozda, kjer leži v prirejenih nosilih, je zdaj delila z oboževalci. Pri tem je zapisala:''Prijatelji. Brez mojih bratov in sester iz Konga bi me notranja krvavitev, ki je bila posledica padca, ubila, lahko bi izgubila nogo. Ko sem se zbudila, sem jokala od hvaležnosti, globoko sem ganjena zaradi vsakega posameznika, ki je prispeval k 55-urni reševalni odisejadi.''V objavljeni galeriji si je mogoče ogledati poškodovanko v nekaterih fazah reševanja, med drugim pa je delila videoposnetek boleče vožnje po luknjastih in razmočenih poteh na manjšem motornem vozilu.

Omenila je tudi dva domačina, ki sta ji v najtežjih trenutkih pomagala in stala ob strani. Sama je v hudih bolečinah grizla palico, medtem ko sta ji prisotna skušala po poškodbi nogo namestiti v prvotni položaj. S kraja jo je odneslo šest moških, z njo pa so po razgibanem terenu hodili kar tri ure. Naslednjih šest ur je minilo v duhu divje vožnje z motorjem, pri čemer sta ji dva sopotnika zagotavljala stabilnost in varnost, za kar je neizmerno hvaležna.

Ashley je imela srečo v nesreči.

Potem ko je po več kot dveh dneh prispela v bolnišnico in prestala zahteven poseg, uspešno okreva. Verjame, da bo kmalu tudi hodila, vendar si ne želi dodatnega pritiska, saj bi rada rehabilitaciji posvetila dovolj časa.