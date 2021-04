Ashley Judd delila fotografije posledic poškodbe ob padcu v divjini Konga

53-letna zvezdnica je trenutno sredi procesa rehabilitacije. Padec, ki ga je doživela v deževnem gozdu v afriškem Kongu, je pustil dolgotrajne posledice. Huda poškodba noge – kost si je zlomila na kar štirih mestih ter si ob tem poškodovala živce – je zahtevala mnogo posegov. Prvega so opravili po večurni nočni mori, ki jo je doživljala med prevozom do prve zdravniške pomoči.

Igralki so po operaciji ostale številne brazgotine, za večjo gibljivost pa se z rednimi fizioterapijami trudi vsak dan. ''Ko se soočiš s tovrstno poškodbo, se med okrevanjem pogovarjaš v stopinjah,'' je razložila in povedala, da je o gibljivosti 109 stopinj lahko samo sanjala ter da je na poti do cilja preživljala pravo agonijo. Med terapijami je pogosto tudi jokala, vendar je v bolečinah vztrajala s pomočjo družine in prijateljev. Sedaj ponosno dodaja, da se lahko skorajda dotakne kolena in da nogi že skoraj postavi v vzporedni položaj.