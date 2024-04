Ashley Judd in druge zvezdnice ob razveljavitvi obsodbe Weinsteinu: Ni pošteno!

Igralka Ashley Judd in nekatere druge zvezdnice, med katerimi so tudi žrtve spolnih zlorab Harveyja Weinsteina, so se odzvale na odločitev sodišča v New Yorku, da rezveljavi obsodbo, v kateri so leta 2020 nekdanjega prvega moža filmske industrije spoznali za krivega posilstva. V njihovem imenu se je najprej oglasila 56-letna Juddova, ki je bila med prvimi, ki so javno spregovorili, in Weinsteina obtožila spolne zlorabe.

Pritožbeno sodišče v New Yorku je s štirimi glasovi za in tremi proti razveljavilo obsodbo hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina iz leta 2020, ko je bil spoznan za krivega posilstva. Kot razlog so navedli, da ni bil deležen poštenega sojenja ter da so mu sodili na podlagi preteklega vedenja in ne izključno na podlagi kaznivih dejanj, ki jih je bil obtožen. Odločitev sodišča je razburila številne, osebno pa prizadela predvsem tiste ženske, ki so bile žrtve producentovih zlorab.

Ashley Judd FOTO: AP icon-expand

"To ni pošteno do žrtev," je za The New York Times povedala igralka Ashley Judd, ki je bila prva zvezdnica, ki je Weinsteina javno obtožila spolne zlorabe. "Še vedno živimo svojo resnico in vemo, kaj se je zgodilo," je še dejala. Proti odločitvi sodišča je spregovorila tudi filipinsko-italijanska manekenka Ambra Battilana Gutierrez, ki je Weinsteina obtožila, da jo je med poslovnim sestankom leta 2015 v njegovi pisarni na Manhattnu zagrabil za prsi in ji porinil dlani pod krilo. "Če bi tožilstvo moje obtožbe leta 2015 vzelo resno, ne bi bili sedaj tukaj. To je ponovna napaka sodnega sistema in sodišč, ker žrtev ne jemlje resno in ne ščiti naših interesov," je dejala.

Ambra Battilana Gutierrez FOTO: AP icon-expand

Oglasila se je tudi igralka Katherine Kendall, ki je znana po filmu Svingerji, Weinsteina pa je obtožila, da jo je med poslovnim sestankom gol lovil po njegovem newyorškem stanovanju. Odločitev sodišča je označila za strašen opomin temu, da žrtve spolnih zlorab niso deležne pravice, in dodala, da se to še redkeje zgodi ženskam, ki se zoperstavijo vplivnim moškim. "Pomembno je, da zaradi tega ne utihnemo. Naša družba mora še naprej podpirati tiste, ki prekinejo molk," je poudarila.

Katherine Kendall FOTO: AP icon-expand

Na družbenem omrežju je svoje mnenje izrazila igralka Mariska Hargitay, ki je znana po vlogi detektivke Benson v seriji Zakon in Red: Enota za posebne primere. "Razveljavitev obsodbe Harveyju Weinsteinu je boleča žalitev za žrtve in njihove zagovornike. Moje srce bije za vsako žrtev tega primera in vsako žrtev, ki mora biti priča tej nepopravljivi zavezi pravičnosti," je zapisala 60-letnica, ki je bila tudi sama žrtev posilstva.

Igralka Amber Tamblyn, zagovornica gibanja #MeToo, se je razjezila, ko je slišala za razveljavitev obsodbe in jo označila za izgubo celotne skupnosti žensk, ki so svoja življenja in kariere zastavile na račun tega, da so spregovorile o zlorabah.

Amber Tamblyn FOTO: AP icon-expand

Razlog v razveljavitvi obsodbe se glasi, da Weinstein ni bil deležen poštenega sojenja in da so mu sodili na podlagi preteklega vedenja in ne izključno na podlagi kaznivih dejanj, ki jih je bil obtožen. Tiskovna predstavnica tožilstva je po razveljavitvi obsodbe dejala, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bodo dosegli ponovno sojenje v zadevi in izpolnili dolžnost do žrtev spolnih zlorab.