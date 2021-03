Ashley Judd okreva po ponovni operaciji

Ashley Juddje med dobrodelno akcijo v Kongu doživela pravo nočno moro. Po tem, ko se je spotaknila in utrpela večkratni zlom noge in poškodbo živčevja, so jo po večurni nevarni vožnji do prve pomoči, komaj rešili. 52-letnica je svojo pot do bolnišnice v intervjujih že opisala ter hkrati povedala, da je izjemno hvaležna za oskrbo in pomoč.