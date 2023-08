Ashley Judd po hudi nesreči na pohodu v Alpah: Čudovito okrevanje

"Hoja. Švica. Po petkratnem zlomu desne noge, paraliziranem stopalu, mogoči amputaciji in krvavenju sva z nogo po dveh letih in pol od moje nesreče v Demokratični republiki Kongo prišli daleč," je zapisala v objavi na družbenem omrežju. "Po teh Alpah sva prišli daleč navzgor iz čistega veselja, samozavestni. Nenehna hvaležnost globokih razsežnosti Kongovcem, ki so me rešili, ter kirurgom, nevrologu in fizioterapevtu, ki so mi nudili to čudovito okrevanje."