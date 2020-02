Ashley po porodu: Niso samo mavrice in metulji

Najbolj znana 'plus-size' manekenkaAshley Grahamje v drugi polovici januarja rodila prvorojenca, za katerega sta z možem Justinom Ervinom izbrala imeIsaac. Slavna mamica je po skoraj enem mesecu po porodu objavila fotografijo, na kateri je pokazala poporodno postavo.

Že med nosečnostjo se ni bala govoriti o temah, ki se jim ženske pogosto izogibajo: na primer, koliko kilogramov je pridobila med nosečnostjo. Med drugim je tudi odvrgla oblačila in pokazala posledice nosečnosti – strije.

"Dvignite roko tiste, ki niste vedele, da boste morale tudi sebi menjati plenice. Po vseh teh letih v modnem svetu si nisem predstavljala, da bo spodnje perilo postalo eno mojih najljubših oblačil, ampak tukaj sem! Nihče ne govori o okrevanju in ozdravitvi (da, tudi o tistih neprijetnih predelih), skozi katere morajo iti novopečene mame. Želim vam pokazati, da ni vse samo lepo, kot se zdi na prvi pogled. Niso samo mavrice in metulji," je iskreno priznala manekenka. Med drugim je še povedala, da so ji najbolj pomagali pogovori s prijateljicami in da ne more verjeti, da se ženske dandanes še vedno srečujejo z enakimi ovirami.