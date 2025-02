Ashley St. Clair: Na Muska ni mogoče računati niti za komunikacijo

Ashley St. Clair, ki je javnost presenetila, ko je zatrdila, da je rodila 13. otroka Elona Muska, se je zdaj spravila v tožbo proti domnevnemu očetu svojega otroka. Zloglasni Trumpovi zagovornici naj ne bi šlo za denar in ob tem zahteva izključno skrbništvo. Zdi se, da milijarderju zadnje čase nekdanje partnerice predstavljajo velik problem, saj ga je pred dnevi Grimes, s katero ima tri otroke, označila za neodzivnega. Poslovnež se je tokrat odzval na govorice na družbenem omrežju in branil svoj ugled.

Ashley St. Clair nadaljuje svoj javni spor z Elonom Muskom, slednji pa je svoj ogled branil na družbenem omrežju X. 26-letnica toži 53-letnega izvršnega direktorja Tesle in zahteva izključno skrbništvo nad dojenčkom, ki naj bi ga rodila pred nekaj meseci, in zanj trdi, da je 13. otrok milijarderja. V svoji vlogi je St. Clair navedla, da je Musk otroka, odkar se je septembra rodil, videl samo trikrat. "Ashley nikoli ni šlo za denar," je predstavnik 26-letne avtorice povedal za People in dodal: "Gre za zaščito najboljših interesov njunega otroka pred moškim, na katerega ni mogoče računati, da bo sploh komuniciral, še manj pa dosledno deloval v vlogi očeta."

Elon Musk FOTO: Profimedia icon-expand

"Gospod Musk preživi več časa na svoji platformi družbenih medijev in govori o materah svojih otrok, kot pa se pogovarja z njimi. To smo poskušali rešiti v sodelovanju z g. Muskom, vendar sta za to potrebna tako oče kot mati, on pa je zavračal vse pogovore," se nadaljuje izjava. Izjava St. Clair je prišla po tem, ko je YouTuber Jerry Rig Everything (pravo ime Zach Nelson) obtožil Muska na X, češ da je zapustil petmesečnika ter da ne plačuje preživnine in svoje vloge očeta ne opravlja dosledno. Jerryjeva objava je spremljala posnetek zaslona videoposnetka Muska, ki hodi s svojim štiriletnim sinom X Æ A-Xii. Prijatelj Donalda Trumpa se je odzval na trditve in Jerryja označil za popolnega lažnivca.

"Vedno sem plačeval izjemno velikodušno preživnino za otroke in to brez kakršnih koli prisil," je odgovoril lastnik omenjene platforme in dodal: "Včasih je mati zahtevala denar, ki je močno presegel tisto, kar bi otroci morda potrebovali, tako da je bilo treba o tem razsoditi." St. Clair je v svoji pravni vlogi trdila, da je Musk prvič srečal R. S. C. v New Yorku 21. septembra. Z dojenčkom je preživel dve uri, preden ga je naslednji dan znova videl za eno uro. Musk naj bi nato videl R. S. C. naslednjič in zadnjič v Austinu v Teksasu 30. novembra. Obisk naj bi trajal le 30 minut.

St. Clair je trdila, da sta z Muskom začela romantično razmerje okoli maja 2023, preden naj bi spočela R. S. C. januarja letos. Trdila je, da je Musk priznal starševstvo otroka v različnih pisnih dopisih, in v svojo dokumentacijo vključila več posnetkov zaslona. Poslovnež naj bi mladi mamici novembra 2024 v sporočilu zapisal: "Hočem te spet narediti nosečo." Tri mesece kasneje ji je spet poslal sporočilo: "No, res moramo narediti legijo otrok."