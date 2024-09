Ashley Tisdale drugič postala mama: Obsedeni smo s teboj

Ashley Tisdale je drugič postala mama. Igralka je veselo novico delila na družbenem omrežju z objavo fotografije. Na njej sta roki nje in njenega moža Christopherja Frencha prepleteni z rokami novorojene hčerke in triletnice. "Emerson Clover French, vsi trije smo obsedeni s teboj. Na svet je prišla 6.9.24 ," je pripisala črno-beli fotografiji. 39-letnica je novico, da bodo ponovno zibali, svojim sledilcem sporočila marca, ko je objavila fotografije z nosečniškim trebuščkom. Zraven je zapisala: "Komaj čakamo, da te spoznamo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zvezdnica in 42-letni skladatelj sta začela hoditi leta 2012, zaprosil pa jo je leto kasneje na vrhu Empire State Buildinga. Dvojec je stopil pred oltar leta 2014 na slovesnosti v Santa Barbari v Kaliforniji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njuno razmerje se je s prihodom otroka popolnoma spremenilo."Moj mož je postal nova oseba," je pojasnila v videoposnetku, ki ga je delila na družbenem omrežju in dodala: "Najino razmerje je postalo novo razmerje. Morala sem se posloviti od nekaterih delov naju in ponovno odkriti svojega partnerja in svoj zakon."