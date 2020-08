Ashley Tisdale po odstranitvi prsnih vsadkov: Spet sem srečna

35-letna Ashley Tisdale je razkrila, da so ji odstranili prsne vsadke, po tem, ko se ji je zdravstveno stanje poslabšalo. Zvezdnica, ki si prizadeva imeti 'nestrupeno življenje', je na Instagramu delila svojo zgodbo, za katero pravi, da je najbolj osebna do zdaj. Ob tem pa je promovirala še svoj novi blog, v katerem piše o tem, kako narediti svoje življenje čim boljše.

"Kot že veste, sem bila na svoji poti do duševnega zdravja zelo odprta in menim, da je to prav tako pomembno. Pred leti sem se odločila za povečanje dojk. Pred operacijo sem čutila, da mojemu telesu nekaj manjka. Mislila sem, da se bom po spremembi počutila bolj celovito in samozavestno. Za kratek čas sem se," je priznala igralka, ki je zaslovela že v najstniških letih predvsem s filmi Gimnazijski muzikal.

Njeno življenje pa se je spremenilo po tem, ko je začela zaznavati zdravstvene težave, vključno z občutljivostjo na hrano in težavami s črevesjem, za svoje težave pa je krivila prsne vsadke. "Prejšnjo zimo sem se odločila, da bom odstranila vsadke. Na tej poti sem rasla, začela razumevati samo sebe, sprejemati svoj videz in najpomembnejše: začela sem se imeti rada. Fotografija je bila posneta pred dvema mesecema tik po operaciji in mislim, da lahko vsak vidi, kako sem srečna, ker sem končno v celoti jaz."