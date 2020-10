Ashley Tisdale razkrila spol otroka

Ashley Tisdale in Christopher Frenchbosta postala starša. Bodoča mamica je na Instagramu objavila štiri fotografije, ki razkrivajo trenutek, ko sta z možem izvedela, katerega spola je njun otrok. Oba sta skupaj zarezala v torto z belo glazuro, v njej pa se je skrivala rožnata vsebina, ki je razkrila, da bosta dobila deklico.

"Letošnje leto je bilo težko. Za toliko ljudi. Vzponi in padci ter tobogan čustev. Mislim, da je bil ta dan daleč moj najljubši dan do zdaj! Jokala sem od sreče," je zapisala pod objavljenimi fotografijami. Ter nato nagovorila vse bodoče starše, ki organizirajo zabavo za razkritje spola otroka (Gender Reveal Party), da je rezanje torte primerljivo in enako razveseljivo kot ognjemet, ampak varnejše.