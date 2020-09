Ashley Tisdale v pričakovanju prvega otroka

Pod obema objavama so se zvrstili čustveni komentarji, čestitke pa je izkazala tudi Vanessa Hudges , Ashleyjina dobra prijateljica in soigralka v Gimnazijskem muzikalu .

Na Instagramu sta pred tem ovekovečila tudi šesto obletnico poroke, Christopher je ob tem zapisal: "Šest let. Toliko lepih trenutkov, toliko majhnih trenutkov, ki imajo vsak svoj pomen. Čudoviti, prelepi, svetli in tudi oblačni, težki. Vsi naju združujejo. Res si ne predstavljam življenja brez tebe Ashley. Neskončno te ljubim, srečno obletnico!"

Prav tako je tudi 35-letna igralka na družbenih omrežjih zapisala nekaj lepih besed: "Joj, ne morem verjeti, da sva poročena že šest let!? Kam čas beži. Spomnim se, da sem imela veliko strahu, ko sva se odločila za naslednji korak, ker nisem mogla verjeti, kako dober si z mano. Nikoli nisem bila v tako dobrem razmerju. Prepustila sem se in zaupala srcu, osem mesecev kasneje sva bila že zaročena. Resnično si iz mene naredil najboljšo različico, ker me vedno znova navdušuješ. Naredil bi vse, da bi me osrečil. Ob vseh vzponih in padcih si moja trdna skala. Tako hvaležna sem, da sem lahko tvoja žena. Ljubim te in po vsem tem času sem še vedno zaljubljena vate."