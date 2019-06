Ashton Kutcher in Mila Kunis komentirala govorice o ločitvi

Zakonca Ashton Kutcher in Mila Kunis sta pred časom pristala v središču pozornosti zaradi govoric, da je njuno razmerje na trhlih tleh. Ker smo v preteklem in letošnjem letu pričali številnim razhodom in ločitvam slavnih zvezdniških parov – tudi tistim, ki jih ne bi pričakovali (kot denimo konec razmerja medBradleyjem Cooperjemin Irino Shayk), so oboževalci para Kutcher vneto spremljali poročanje tujih medijev, ki pa ni prineslo pozitivnih novic. Zato sta se na svojevrsten način oglasila kar sama zakonca, ki sta na zabaven način razložila, ali bomo kmalu res pričali novi ločitvi iz sveta slavnih.