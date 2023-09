Ashton Kutcher in Mila Kunis v podporo Dannyju Mastersonu: Zame je vzornik

"Čeprav se zavedam, da je bil Danny Masterson spoznan za krivega in da imata žrtvi veliko željo po pravici, upam, da bo moje jamčenje zanj upoštevano in bo omililo njegovo kazen," je v svojem pismu sodniku zapisal Ashton Kutcher . Igralec je z omenjenimi besedami namreč izkazal podporo svojemu stanovskemu kolegu, ki je bil obtožen posilstva in ga zato čaka 30 let zapora.

Kutcher je prepričan, da si njegov nekdanji soigralec iz serije Oh, ta sedemdeseta, ne zasluži takšne kazni, kot ga je doletela. "Ne verjamem, da je stalna škoda družbi in to, da je njegova hči vzgojena brez očeta, bi bila samo po sebi terciarna krivica. Hvala, ker ste si vzeli čas in to prebrali," je še zapisal igralec in Dannyja označil za svojega vzornika.

S svojim možem se strinja tudi Mila Kunis, ki je prav tako zbrala besede za svojega igralskega kolega. "Z vsem srcem jamčim za izjemen značaj Dannyja Mastersona in izjemen pozitiven vpliv, ki ga je imel name in ljudi okoli sebe. Njegova predanost življenju brez drog in pristna skrb, ki jo namenja drugim, ga delata izjemnega prijatelja," je zapisala igralka in s tem želela poudariti, da je zvezdnik velik nasprotnik drog. Žrtve posilstva so ga namreč obtožile, da jih je sprva omamil, nato pa izkoristil.