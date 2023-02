Ashton Kutcher je bil ob izidu avtobiografije Demi Moore besen

Ashton Kutcher je v intervjuju za Esquire priznal, da ga je avtobiografija nekdanje žene Demi Moore, v kateri je razkrila, da jo je v času zakona večkrat prevaral, precej razjezila, saj je imela velik vpliv na njegovo družino. "Bil sem jeb*** besen. Končno sem prišel do točke, ko so mediji pustili pri miru mojo ženo Milo in mene, moje življenje in mojo družino," je dejal igralec, ki je dve leti po ločitvi, leta 2015, ponovno stopil pred oltar z igralko Milo Kunis, s katero ima dva otroka, osemletno hčer Wyatt in šestletnega sina Dimitrija.

V nadaljevanju je pojasnil, da je izid Demijine knjige sprožil ponovno zanimanje medijev za njegovo družino. "Naslednji dan so bili paparaci pred šolo mojih otrok." Dodal je, da do nekdanje žene ne goji nobenih zamer, prav tako pa o tem ne želi govoriti. "Na tem področju ne želim ničesar odpirati."