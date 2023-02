Ashton Kutcher na karaokah ni prepoznal Harryja Stylesa: Zares dobro poješ

Ashton Kutcher je v intervjuju za Esquire priznal, da se je nekoč precej osmešil, ko je želel Harryja Stylesa le pohvaliti. Igralec se je s svojo ženo Milo Kunis udeležil ene od karaoke zabav, na kateri je na oder stopil tudi priljubljeni pevec, a igralec takrat ni vedel, kdo je. "Ko je šel dol z odra, sva šla z Milo do njega in rekel sem mu, da je resnično dober v petju," je razkril.

Nekdanji član skupine One Direction je na njegovo pohvalo reagiral zelo dobro. "Hvala, stari. To res cenim, mi je rekel," je povedal Ashton, ki vse, dokler mu njegovi prijatelji niso povedali, ni vedel, kdo je fant. "Harryja sem pohvalil skupini svojih prijateljev in izkazalo se je, da vsi vedo, kdo je. Celo Mila mi je rekla: 'To je Harry Styles, poklicni pevec in član fantovske skupine,'" je o tem, kako je situacija postala neprijetna, razkril zvezdnik.