Ashton Kutcher o odnosu z nekdanjo soprogo Demi Moore

Ob tem je dodal, da se kljub temu še vedno sliši z njenimi hčerkami Rumer, Scout in Tallulah Willis, o katerih je povedal: ''Rad jih imam. Nikoli jih ne bom nehal imeti rad, prav? Vedno jih bom spoštoval, cenil in upal, da bodo uspešne pri vseh projektih, ki se jih bodo lotile.'' Priznal je, da je od nekdaj spoštoval in cenil tudi njihovega očeta Brucea Willisa, s katerim je bila Demi poročena v obdobju med 1987 in 2000. Deklet, kot je nadaljeval, nikoli ne bi silil v ohranjanje stikov, a so mu te naklonjene ravno tako kot on njim. ''To se mi zdi krasno,'' je poudaril.